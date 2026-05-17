به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، افشین علا،از شاعران نام‌آشنای کشور، تازه‌ترین شعر خود را به رثای رهبر شهید انقلاب اختصاص داد.

از بوریا به عرش

رخساره چو ماه تو را نازم

آرامش نگاه تو را نازم

بر تارک سپیده‌ی پیشانیت

عمامه‌ی سیاه تو را نازم

در قاب آسمانی آن عینک

چشمان خیرخواه تو را نازم

هم خنده‌ی همیشگی شیرین

هم بغض گاه‌گاه تو را نازم

عمری اگرچه خون جگر خوردی

آتشفشان آه تو را نازم

بعد از تو شد زمین و زمان، مبعوث

انبوهی سپاه تو را نازم‌ای بوریانشین فلک‌پیما

در عرش، فرش راه تو را نازم

آن خانه‌ی محقر ویرانه

بی حصن و جان‌پناه تو را نازم

با دخترت به فاطمه زهرا

ملحق شدی، گواه تو را نازم

آورده‌ای نواده به قربانگاه

آهوی بی‌گناه تو را نازم‌ای جان‌نثار خفته کشوردوست

گودال قتلگاه تو را نازم