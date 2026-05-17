رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور در ۲ نشست معتبر بینالمللی به میزبانی روسیه، مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحولات اخیر پس از جنگ تحمیلی رمضان و نیز پاسخ قاطع و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را تبیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، حجتالاسلام ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن شرکت و سخنرانی در ۲ اجلاس بینالمللی، از جمله «نشست گروه بینش راهبردی روسیه ـ جهان اسلام» و «اجلاس وزیران فرهنگ سازمان همکاری اسلامی» در شهر کازان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه، همچنین با خانم «اولگا لیوبیمووا» وزیر فرهنگ روسیه و برخی مقامات سیاسی، فرهنگی و مذهبی کشورهای شرکت کننده دیدار و رایزنی کرد.
حجتالاسلام ایمانیپور، در نشست «گروه بینش راهبردی روسیه ـ جهان اسلام» که با حضور مقامات بیش از ۵۰ کشور اسلامی برگزار شد گفت: برخی کشورهای کوچک حامی اسرائیل در منطقه، که سرزمین خود را در اختیار دشمنان اسلام قرار دادند و به دنیای اسلام خیانت کردند، عواقب آن را خواهند دید.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خطاب به حاضران در این نشست گفت: اگر همسایه شما خانه خود را به محلی برای حمله به شما تبدیل کند، با او چه خواهید کرد؟
وی افزود: بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران، حق خود را برای پاسخ به پایگاههای دشمن در خاک کشورهای همسایه محفوظ میدارد.
حجتالاسلام ایمانیپور با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، کشورهای همسایه را «همسرنوشت» دانسته و خواستار اخراج بیگانگان از منطقه شدهاند گفت: به نظر میرسد این امر تنها راه برقراری صلح در منطقه است.
وی گفت: جهان در حال گذر از یک پیچ تاریخی است که نوید پایان دوران تکقطبی را میدهد و کشورهای مستقل نظیر روسیه، چین و ایران نشان دادهاند که ادعای حاکمیت یک کشور برکل جهان، ادعایی واهی و پوچ است.
حجتالاسلام ایمانیپور افزود: مصداق روشن این شرایط، جنگی است که به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده و نتیجهای جز حقارت و رسوایی برای حاکمان آمریکایی نداشته است.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین در اجلاس وزیران فرهنگ سازمان همکاری اسلامی در قازان، حمله به ایران را مصداق بارز جنگ و طغیان علیه انسانیت و آزادگی دانست و گفت: تجاوز وحشیانه آمریکایی-صهیونی به ایران، چهرهی واقعی مدعیان دروغین آزادی را نمایان کرد.
حجتالاسلام ایمانیپور به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران اشاره اشاره کرد و گفت: جنگی که به بهانههای واهی به ایران تحمیل شد، مصداق بارز جنگ و طغیان علیه انسانیت و آزادگی بود.
وی افزود: ترور و شهادت رهبر معنوی و حقطلبی که پیروانی از تمام ادیان و جوامع آزادیخواه داشت، کشتار ۱۶۸ دانشآموز بیگناه در مدرسه شجره طیبه میناب، تهدید علنی به نابودی یکی از کهنترین تمدنهای جهانی، آسیب زدن به آثار باستانی و میراث جهانی، توهین به رهبران دینی از جمله رهبر کاتولیکهای جهان به جرم مخالفت با جنگ و حمایت از صلح و صدها جنایت دیگر، چهرهی واقعی مدعیان دروغین آزادی را نمایان ساخت.
«کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، «دیوسالار» معاون بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و «مسعود احمدوند» رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه، اعضای هیات همراه حجتالاسلام ایمانیپور در این نشستهای بینالمللی بودند