به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، لیدا تفتی گفت: سومین روز هفته سلامت با شعار رسانه و ترویج فرهنگ سلامت، فرصتی برای تأکید دوباره بر نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در ترویج فرهنگ سلامت و ارتقای آگاهی عمومی است؛ نقشی که در کنار دانش، مشارکت مردمی و خدمات نظام بهداشت، می‌تواند مسیر دستیابی به سلامت پایدار و آینده‌ای روشن‌تر برای ایران را هموار سازد.

او افزود: هفته سلامت فرصتی ارزشمند برای یادآوری این حقیقت مهم است که سلامت، پایه و زیربنای توسعه، آرامش و پیشرفت هر جامعه‌ای است؛ جامعه‌ای که از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی برخوردار باشد، می‌تواند مسیر رشد و تعالی را با قدرت بیشتری طی کند.

کارشناس مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، گفت: امسال نیز با شعار سلامت پایدار با علم و اقتدار ایران ماندگار است بر این نکته تأکید می‌شود که دستیابی به سلامت ماندگار، بدون اتکا به دانش، آگاهی و مشارکت همگانی امکان‌پذیر نیست.

لیدا تفتی، خاطرنشان کرد: مرکز بهداشت کیش نیز با تکیه بر دانش، تلاش کارکنان خدوم و همراهی مردم، همواره در مسیر ارتقای سلامت عمومی گام برمی‌دارد.

او افزود: اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیرانه و مراقبتی، غربالگری بیماری‌ها، توجه به بهداشت محیط و ترویج سبک زندگی سالم، بخشی از اقداماتی است که با هدف تحقق سلامت پایدار دنبال می‌شود. بی‌تردید، موفقیت در این مسیر بدون همکاری مردم و همراهی رسانه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

تفتی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر لازم است همه ما باور کنیم که سلامت، تنها مسئولیت نظام بهداشت و درمان نیست؛ بلکه وظیفه‌ای همگانی است.

کارشناس مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، گفت: خانواده‌ها، مدارس، رسانه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و خود مردم، همگی در ساختن جامعه‌ای سالم‌تر نقش دارند، اگر فرهنگ سلامت در زندگی روزمره ما نهادینه شود، می‌توان امیدوار بود که آینده‌ای روشن‌تر، پویاتر و سالم‌تر برای ایران عزیز رقم بخورد.

او افزود: همراهی همیشگی و حرفه‌ای رسانه‌ها، ستون فقرات اطلاع‌رسانی صادقانه در کیش بوده است.