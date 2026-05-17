بیشترین سرعت وزش باد امروز ۲۷ اردیبهشت در سرایان با ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته وزش باد شدید و گرد و خاک سبب کاهش میزان دید افقی در اغلب نقاط استان شد که در ایستگاههای بیرجند، سرایان، سربیشه دید به ۸ هزار متر، فردوس ۷ هزار متر، طبس ۶ هزار و حاجی آباد به کمتر ۵ هزار متر رسید.
زارعی افزود: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی با شکل گیری مرکز کم فشار تا اواسط هفته وزش بادهای شدید همراه با گردو خاک و در مناطق مستعد کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا پدیده غالب در خراسان جنوبی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در برخی نقاط احتمال وقوع خسارت در اثر باد شدید و طوفان وجود دارد گفت: هشدار سطح زرد صادر شده و در آن توصیه به اطمینان در استحکام سازه و سقفهای موقت، پوشش گلخانه ها، گذاشتن قیم کنار نهالهای جوان و درختان آسیب پذیر و احتیاط در تردد بویژه بین شهری، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز در ساعات آلودگی و در صورت قرار گرفتن در فضای باز استفاده از ماسک، خود داری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده، کهنسال و ساختمانهای نیمه کاره شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: به تدریج از امشب تا پایان هفته دمای هوا بین ۳ تا ۶ درجه سلسیوس کاهش مییابد و وقوع رگبار ورعد برق پراکنده در پارهای از نقاط نیمه شمالی در این مدت دور از انتظار نیست.
وزش باد در مرکز استان طی شبانه روز گذشته ۶۸ کیلومتر بر ساعت بوده است.
زارعی گفت: صبح امروز سربیشه با ۱۵ درجه سیلسیوس خنکترین و بندان با ۴۴ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم بین ۱۹ و ۳۶ درجه ثبت شد.