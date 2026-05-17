به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران کمتر از ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا هفتم شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود.

سرمربی تیم زیر ۱۷ سال پسر ایران پس از پایان دومین مرحله تمرینات آماده‌سازی، ۲۱ بازیکن را به مرحله سوم تمرینات دعوت کرد که بازیکنان دعوتی باید ساعت ۱۸ روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت خود را به سرپرست تیم در مجموعه اقامتی آستان قدس در مشهد معرفی کنند.

آکام ابراهیم نژاد، آیدین پوزش، ایلیا داوودی پور، سینا حضرتی، آرش رضایی فر، امیررضا میرحسینی، یاسین اسدی زاده، آرش اشرفی، رادان صالحی، حمزه آقچلی، رسول آقچلی، آژوان نمازی، منیب شیخ، امیررضا فرامرزی، یاسین سلمانی، محمدرضا زیبایی، طاها مصیبی، یزدان عبدی، شهداد علیزاده، پارسا مقصودی و سینا احمدی بازیکنان دعوت شده به این مرحله از تمرینات هستند.

مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی)وحید صادقی، حسام الدین ناییجی، اصغر نجفی، جواد رضایی نصر و حمید احمدی (مربیان)، امیر صمیمی و علیرضا بهاری (آنالیزور)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز)، هادی صفری (روان شناس) و شروین عمرانی (ماساژور) اعضای کادر فنی تیم ملی زیر ۱۷ سال پسر در این اردو هستند.

بازیکنان دعوتی باید همراه با بیمه ورزشی، مدارک شناسائی و پاسپورت و رضایت ولی برای شرکت در اردو به محل برگزاری واقع در مشهد بلوار چمن، چمن ۹۹، مجموعه اقامتی آستان قدس رضوی مراجعه کنند.