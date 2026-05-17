رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری یک کارچاقکن حرفهای متواری خبر داد که با جعل اوراق قضایی و ادعای نفوذ در دستگاه قضا، از یک خانواده ۷۱۲ قطعه سکه تمام بهارآزادی و مبلغی هنگفت دریافت کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران گفت: یک کلاهبردار و کارچاق کن حرفهای متواری که با جعل اوراق قضایی و ادعای نفوذ، فقط در یک فقره پرونده نسبت به دریافت ۷۰۰ قطعه سکه تمام بهارآزادی از خانواده متهم اقدام کرده بود، با رصد اطلاعاتی دقیق مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر شد.
عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: حسب اخبار واصله وگزارشهای خبری موثق، مبنی بر فعالیت یک کارچاق کن حرفهای که با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام میکند، مراتب در دستور کار مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این فرد با غصب عنوان بازرس ویژه قضایی و ادعای نفوذ در دستگاه قضا و مقامات و اینکه میتواند آرا و نتیجه پرونده را در محاکم قضایی به ویژه دادگاه تجدیدنظر به نفع اشخاص اخذ نماید، نسبت به کارچاق کنی و کلاهبرداری از اشخاص اقدام و با جعل اوراق مقامات عالی رتبه قضایی و ارائه به طرفین پرونده، مبالغ قابل توجهی را دریافت نموده است.
پوریانی ادامه داد: به عنوان مثال فقط در یک فقره پرونده، متهم در مواجهه با فردی که پسرش به اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری استان دارای پرونده بوده، خود را به عنوان بازرس ویژه دستگاه قضایی و نیروی اطلاعاتی و امنیتی معرفی کرده و با ادعای اینکه قادر است با نفوذ در دستگاه قضایی استانهای تهران و مازندران، رای برائت فرزندش را اخذ کند، ضمن ارائه تعدادی اوراق جعلی منتسب به مقامات عالی رتبه دستگاه قضا و نهادهای امنیتی، در سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۷۱۲ قطعه سکه تمام بهار آزادی دریافت کرده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به غصب عنوان و تحصیل مال از طریق نامشروع به عنوان برخی عناوین اتهامی نامبرده، تاکید کرد: در راستای سیاستهای دستگاه قضا مبنی بر برخورد با اشخاصی که با اقدامات خود باعث خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی میشوند و با توجه به اتهامات مشارالیه، پس از رصد اطلاعاتی دقیق، متهم که مدتی متواری و تحت تعقیب کیفری بوده، توسط مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران، در حین تردد در یکی از خیابانهای شهرستان ساری دستگیر شد.
پوریانی با اشاره به زوایای پیچیده این پرونده تصریح کرد: با صدور دستور قضایی، از منزل متهم نیز بازرسی به عمل آمد که طی آن تعداد زیادی اوراق قضایی و دو دستگاه خودروی لوکس کشف و مشارالیه جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی مرتبطین، با صدور قرار مناسب، به زندان معرفی شد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضایی با هرگونه مولفه فساد در استان، جدی، قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.