فردی که با معرفی خود به عنوان محافظ مسئولان ارشد قضائی گلستان از افراد کلاهبرداری میکرد، توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در پی انتشار اخباری مبنی بر کلاهبرداری از افراد در پوشش محافظ مسئولان ارشد قضائی استان، موضوع به صورت ویژه از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان بررسی شد.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: پس از یک هفته کار اطلاعاتی شبانه روزی، هویت این متهم شناسایی و هنگامی که قصد کلاهبرداری از یک قربانی جدید را داشت، دستگیر و روانه زندان شد.
آسیابی گفت: علیرغم هشدارهای متعدد درباره کسانی که با جعل عناوین قضایی و معرفی خود به عنوان افراد دارای نفوذ در دستگاهای مختلف به ویژه دستگاه قضائی، از افراد کلاهبرداری میکنند، متاسفانه همچنان کسانی هستند که قربانی این افراد میشوند و مال خود را از دست میدهند.
وی افزود: همه کسانی که با ادعای قضاوت، وکالت و یا نفوذ در دستگاه قضائی در ازای انجام کاری، از مردم، پول طلب میکنند، کلاهبردارند و افراد در صورت مواجهه با چنین کسانی بلافاصله در تماس تلفنی با شماره ۱۲۷ یا حضوری، گزارش دهند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سال گذشته هزار و ۱۷۰ نفر با مراجعه حضوری و ۳۵۰ نفر با گزارش تلفنی به شماره ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، تخلفات، فساد، کارچاق کنی و مواردی از این دست را گزارش دادند که در نتیجه بررسی این گزارشها ۵۴ کارچاق کن، شاهد دروغین و مدعی نفوذ شناسایی و دستگیر شدند.
سامانه تلفنی ۱۲۷ به صورت شبانه روزی گزارشهای مردم را ثبت و ضبط میکند.