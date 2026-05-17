به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ آرش بخشایی مطلق در خصوص این خبر اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، ماموران انتظامی در حین کنترل و پایش خودرو‌های عبوری در آزادراه شاهچراغ (آزادراه شیراز اصفهان) به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۹ کیلوگرم مواد مخدر تریاک که به صورت ماهرانه‌ای در قسمتی از خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی اقلید با اشاره به دستگیری یک متهم در این خصوص، تصریح کرد: پلیس اقلید با قاطعیت، استمرار عملیات‌های میدانی و برخورد بدون اغماض اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را مورد تهدید قرار دهند.