تقویت ارتباط مردم و خدمتگزاران؛
گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی
استاندار مرکزی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام مهدی زندیهوکیلی استاندار مرکزی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
۲۷ اردیبهشتماه، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاشهای صادقانه و مسئولانه فعالان این عرصه خطیر است؛ تلاشگرانی که با تعهد، آگاهی و روحیه جهادی، نقش مهمی در امیدآفرینی، اطلاعرسانی صحیح و تقویت ارتباط میان مردم و خدمتگزاران نظام ایفا میکنند.
روابط عمومیها در شرایط مختلف، بهویژه در مقاطع حساس و دشوار از جمله جنگ رمضان، با حضور مؤثر، روایتگری دقیق و انتقال بههنگام اخبار و واقعیتها، نقش تعیینکنندهای در حفظ آرامش روانی جامعه، تبیین اقدامات و تقویت سرمایه اجتماعی داشتهاند و نشان دادند که همواره در خط مقدم جهاد تبیین حضور دارند.
بیتردید امروز روابط عمومی تنها یک واحد اداری یا رسانهای نیست، بلکه قلب تپنده نظام اطلاعرسانی، پل ارتباطی مردم و مسئولان و بازوی مؤثر مدیریت در تصمیمسازی و اقناع افکار عمومی به شمار میرود. در عصر سرعت و پیچیدگی ارتباطات، نقشآفرینی هوشمندانه، اخلاقمدار و حرفهای فعالان این حوزه، زمینهساز افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت همدلی و ارتقای اعتماد عمومی خواهد بود.
اینجانب ضمن تبریک این روز به تمامی مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و روابط عمومی استان مرکزی، از زحمات ارزشمند و شبانهروزی این عزیزان صمیمانه تقدیر میکنم و توفیق روزافزون آنان را در مسیر خدمترسانی، اطلاعرسانی مسئولانه و ارتقای اعتماد عمومی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.