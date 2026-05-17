

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرماندار خرم‌آباد در جلسه ی شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان، با تأکید بر دو اولویت «معیشت» و «کرامت مردم» بر اجرای الگوی کشت و توزیع عادلانه آب در بخش‌های مختلف شهرستان تأکید کرد و گفت:معیشت و کرامت مردم از خطوط قرمز مدیریت استان است،بخش عمده‌ای از زندگی مردم به‌ویژه در مناطق روستایی به کشاورزی وابسته است و این حوزه ارتباط مستقیم با چگونگی مدیریت و توزیع منابع آب دارد.



نورالدین درمنان افزود: با حضور دستگاه‌های تخصصی، به‌ویژه مجموعه آب منطقه‌ای، روند بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه با دقت و نگاه کارشناسی در حال انجام است.



وی با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی کشت افزود: الگوی کشت باید متناسب با نیاز مردم و ظرفیت منابع آبی تنظیم شود تا ضمن حفظ منابع، معیشت کشاورزان نیز تأمین شود.



فرماندار همچنین بر عدالت در توزیع منابع آبی تأکید کرد و گفت: تدابیری در حال اجراست تا منابع موجود به‌صورت عادلانه در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد و هیچ بخشی از این ظرفیت مغفول نماند.



درمنان تأکید کرد: همه ی ظرفیت‌ها و امکانات موجود در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و به‌ویژه در حوزه کشاورزی به‌کار گرفته خواهد شد.