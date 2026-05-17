جو استان کرمانشاه تا روز پنجشنبه تحت تاثیر امواجی کوتاه و ناپایدار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، تا پایان هفته وزش باد و رشد ابر، بارش بصورت رگبارهای موقت و پراکنده بهاری همراه با رعدوبرق از پدیدههای قابل توجه است.
در ساعاتی از روزهای دوشنبه و سهشنبه و نیز در روز پنجشنبه تا ظهر جمعه، تقویت جریانهای غربی، شرایط را برای نفوذ غبار به جو استان فراهم میکند.
غبار در صورت نفوذ، در نیمه غربی، بویژه در مناطق مرزی از غلظت بیشتری برخوردار خواهد بود.
همچنین، دمای هوا از روز دوشنبه تا پایان هفته به آرامی افزایش خواهد یافت.