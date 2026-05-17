باید تعامل و هماهنگی میان قوای مختلف کشور تقویت شود
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان قوا گفت: برای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی باید تعامل و هماهنگی میان قوای مختلف کشور تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
علیرضا عباسی در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای مرکز البرز اظهار کرد: با تمام فشارهایی که بر کشور وارد شده است، میتوان با عزت زندگی کرد و با تکیه بر ظرفیتهای داخلی بر مشکلات فائق آمد.
وی با اشاره به شرایط دولت شهید آیتالله رئیسی افزود: فشارهایی که در آن دوره وجود داشت غیرقابل انکار بود و مدت زمان فعالیت این دولت نیز کوتاه بود؛ همانگونه که دوره ریاستجمهوری شهید رجایی نیز کوتاه، اما اثرگذار بود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان قوا گفت: برای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی باید تعامل و هماهنگی میان قوای مختلف کشور تقویت شود.
عباسی با بیان اینکه در مقاطعی همسویی مجلس با دولت در حوزه کالاهای اساسی کمرنگ بود، تصریح کرد: در آغاز دولت شهید رئیسی فروش نفت کشور حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود که عملاً به معنای نزدیک به صفر محسوب میشد؛ این در حالی بود که برجام نیز پیشتر امضا شده بود،با وجود فشارها و تحریمها، دولت شهید آیتالله رئیسی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی توانست بخشی از مشکلات را برطرف کند و فروش نفت کشور را از حدود ۴۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.
عباسی به مجری سیمای البرز افزود: اگر دولتی با رویکرد جهادی مانند دولت شهید رئیسی روی کار نمیآمد، ممکن بود امور کشور دچار انسداد شود. در آن دوره فعالیتهای گستردهای برای احیای واحدهای تولیدی انجام شد و حدود ۱۰ هزار کارخانه راکد دوباره به چرخه تولید بازگشتند.در استان البرز نیز در جریان سفر دوم استانی دولت، جشن فعالسازی ۲۸۰ کارخانه در کرج برگزار شد که نشاندهنده ظرفیت بالای این استان در حوزه تولید است.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم در دولت شهید رئیسی، دیپلماسی اقتصادی بود. معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه فعال شد و وزیر امور خارجه وقت نیز سه سفر به استان البرز داشت تا ظرفیتهای این استان برای حضور در بازارهای بینالمللی بررسی شود.
عباسی با اشاره به تجربه دولت شهید رجایی نیز گفت: هرچند دولت شهید رجایی تنها ۲۹ روز فعالیت داشت، اما در همین مدت کوتاه اقداماتی انجام شد که بسیاری از مشکلات را کاهش داد.
وی در برنامه نگاه مردم تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره اهل مذاکره و گفتوگو بوده است، اما با رژیم صهیونیستی مذاکرهای انجام نمیدهد.
عباسی همچنین با اشاره به توانمندیهای کشور در حوزه دارو گفت: حدود ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود، هرچند بخشی از مواد اولیه آن از خارج تأمین میشود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شرطی شدن اقتصاد را یکی از مشکلات سالهای گذشته دانست و گفت: کسانی که به دنبال مذاکره هستند باید به شرایط برابر و قدرت کشور توجه داشته باشند و نه شرایط ضعف لازم است از تجربیات مذاکرات گذشته درس گرفته شود.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز یکی از ابزارهای قدرت ایران و یک آبراهه استراتژیک برای کشور محسوب میشود و جایگاه هستهای ایران نیز تثبیت شده است.