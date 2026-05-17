همزمان با رونمایی از «منظومه ماکان» شامل ۲۱ جرم سیارکی کشفشده توسط نوجوانان عضو کانون علوم و فناوریهای نوین ایران، یک سیارک به نام «شهید محمدحسن کیالها» نامگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، این منظومه به یاد «ماکان نصیری»، دانشآموز شهید جاویدالاثر میناب، نامگذاری شده و بخشی از تلاش نوجوانان فعال در حوزه نجوم و فناوریهای نوین کشور به شمار میرود.
همه این اجرام به نام کودکان شهید نامگذاری شده که یکی از این شهدا، «شهید محمدحسن کیالها» است.
این شهید ۷ ساله، عضو کارگاه رباتیک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین بود که در جنگ رمضان به همراه خانواده خود به شهادت رسید.
رصد سیارکها برنامهای است که از سال ۲۰۰۶ با همکاری مراکز علمی بینالمللی از جمله ناسا، رصدخانه پناستارز و دانشگاه هاوایی آغاز شده است.
نوجوانان ایرانی هم در پویش بینالمللی کشف سیارکها، ذیل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مجموعه فعالیت میکنند.
در تازهترین دوره این پویش، دهها گروه نوجوان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سراسر کشور در فرآیند تحلیل تصاویر نجومی و پایش اجرام آسمانی مشارکت کردند و در مرحله نخست موفق شدند ۲۱ جرم سیارکی را شناسایی و ثبت اولیه کنند.
تأیید نهایی این فرایند که با استفاده از دادههای واقعی، نرمافزارهای تخصصی مانند «آسترومتریکا» و تحلیل هزاران تصویر آسمانی صورت گرفته، ۶ تا ۱۰ سال زمان میبرد تا به نام کاشفان در فهرستهای رسمی بینالمللی ثبت شود.
منظومه ماکان یکی از بزرگترین برنامههای علوم شهروندی در حوزه علم نجوم برای نوجوانان است.