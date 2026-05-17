مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی پس از شکست در میدان جنگ و دیپلماسی به دنبال تحقق هدف خود از راه «نه جنگ نه صلح» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله علیرضا اعرافی در جلسه شورای اداری شهرستان میبد با اشاره به خطا‌های محاسباتی دشمن آمریکایی صهیونی گفت: دشمن آمریکایی ـ صهیونی با ۱۴ خطای محاسباتی که در حمله به ایران کرد، زمین خورد.

وی با بیان اینکه آنها در میدان جنگ و دیپلماسی شکست خوردند، افزود: دشمن آنچه را که در این دو میدان به دست نیاورده است، می‌خواهد با سناریو «نه جنگ نه صلح» به آن برسد و با این طرح، نظم اجتماعی و اقتصادی را فرو بریزد.

امام جمعه میبد تصریح کرد: ملت توانای ایران همانگونه که دشمن را در میدان جنگ و دیپلماسی ناکام گذاشته است، این طرح دشمن را هم نقش بر آب خواهند کرد.

نماینده تفت و میبد در مجلس هم با اشاره به شرایط اقتصادی خطاب به اصناف و اتحادیه‌ها گفت: شما که در طول سال‌ها سود بردید، در این شرایط جنگی کشور، حاشیه سود خود را کمتر کنید.

سید جلیل میرمحمدی افزود: فرمانداری، اداره صمت، تعزیزات و دستگاه قضا و امنیتی و اطلاعاتی، با رصد بازار جلوی گران سازی‌ها را بگیرند.