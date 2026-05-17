به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرنیا ایزدپناه و سارا شیخلو دانش‌آموزان دبستان کوثر خوی در میان ۱۲۰ هزار شرکت‌کننده در المپیاد بین‌المللی ریاضی آسیایی_سنگاپوری (SASMO ۲۰۲۶) طلایی و نقره‌ای شدند.

در این رقابت‌های معتبر علمی که با حضور بیش از ۱۲۰ هزار شرکت‌کننده از ۵۰ کشور جهان برگزار شد، "فرنیا ایزدپناه" و "سارا شیخلو"، دانش‌آموزان پایه سوم دبستان کوثر، با ارائه پاسخی هوشمندانه به مسائل پیچیده ریاضی، به ترتیب موفق به کسب مدال ارزشمند طلا و نقره شدند.

کسب این عناوین درخشان در شرایطی رقم خورد که دانش‌آموزان ما در سایه تلاطم‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم، با عزمی راسخ در این کارزار علمی شرکت کردند. این افتخارآفرینی ثابت کرد که فرزندان ایران اسلامی حتی در سخت‌ترین شرایط نیز از سنگر علم و اندیشه صیانت کرده و اقتدار علمی کشور را به رخ جهانیان می‌کشند.

المپیاد بین‌المللی ساسمو (Singapore and Asian Schools Math Olympiad) از معتبرترین رقابت‌های ریاضی در سطح بین‌الملل است که با استاندارد‌های سخت‌گیرانه آموزشی برگزار می‌گردد. نسخه ۲۰۲۶ این مسابقات در اواخر فروردین‌ماه، با نظارت هوشمند و به صورت همزمان در سراسر جهان برگزار شد که دانش‌آموزان خویی توانستند میانگین امتیازی فراتر از شاخص‌های جهانی کسب کنند.