پاکستان این روزها، برای کاهش بحران برق و هزینه سوخت، به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کرده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، امروز انرژی خورشیدی، با سهمی بیش از ۲۵ درصد، به بزرگ‌ترین منبع تولید برق کشور پاکستان تبدیل شده است.

دولت پاکستان با کاهش برخی مالیات‌ها و حمایت از بخش خصوصی، توسعه انرژی خورشیدی را در شهر‌ها و روستا‌ها گسترش داده است.

افزایش قیمت برق، باعث رونق نصب پنل‌های خورشیدی در خانه‌ها و مراکز تجاری شده است. تنها در سال ۲۰۲۴، پاکستان حدود ۱۸ میلیارد دلار پنل خورشیدی وارد کرده است.

همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، بازار خودرو‌های هیبریدی و شارژی نیز در پاکستان رونق گرفته است.

دولت پاکستان برای توسعه خودرو‌های برقی، کاهش تعرفه برخی خودرو‌ها و گسترش ایستگاه‌های شارژ را در دستور کار قرار داده است.

کارشناسان می‌گویند توسعه انرژی خورشیدی و حمل‌ونقل برقی، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و حل بحران برق در پاکستان کمک کند.