معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب گفت: در ادامه رصد و کنترل هوشمند روند سوختگیری، ۶ دستگاه خودرو متخلف شناسایی، اعمال قانون و به پارکینگ منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عباس باقری در بازدید از جایگاههای عرضه سوخت شهرستان میناب افزود: ۳۹ دستگاه خودرو متخلف نیز با سوختگیری بیش از حد مجاز در جایگاههای مختلف شهرستان اعمال قانون سیستمی شدند و به دستور مرجع قانونی، پلاک آنها غیرفعال شده است.
وی گفت: دستگاه قضایی با هرگونه سوءاستفاده از فرآیند توزیع سوخت، قاچاق و تخلفات مرتبط برخورد جدی و قانونی دارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب افزود: خودروهایی که برخلاف ضوابط اقدام به سوختگیری مکرر یا غیرمجاز کنند، توقیف و به پارکینگ منتقل میشوند.
باقری افزود:اجرای طرح هوشمندسازی نظارت بر سوخت و اتصال کامل دوربینهای جایگاهها به مرکز کنترل، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و مقابله با قاچاق سوخت دارد.