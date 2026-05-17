نقش استراتژیک روابط عمومی در محافظت از اعتبار سازمانی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به مناسبت ۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی، ضمن تبریک این روز به فعالان این عرصه، در یادداشتی به بازخوانی نقش استراتژیک روابط عمومی و ارتباطات در عصر نوین پرداخت. در متن این یادداشت میخوانیم:
در دنیای امروز که جریان اطلاعات با سرعتی بیسابقه و از مسیرهای چندگانه در حال حرکت است، هیچ سازمان یا نهادی نمیتواند در انزوا و سکوت به موفقیت پایدار دست یابد. در این میان، مفهومی وجود دارد که تار و پود بقا و اعتبار هر مجموعهای را تشکیل میدهد: روابط عمومی و ارتباطات.
بسیاری از افراد، روابط عمومی را تنها با برگزاری کنفرانسها، نوشتن خبر یا مدیریت تصویر رسانهای اشتباه میگیرند. اما تعریف دقیق و علمی روابط عمومی، فراتر از اینهاست.
روابط عمومی هنر و علم مدیریتِ ارتباطات استراتژیک میان یک سازمان و مخاطبان هدف آن است. این حوزه، فرآیندی دوطرفه است که هدف آن ایجاد، حفظ و تقویتِ «تفاهم» و «اعتماد» است. اگر تبلیغات تلاش کند چیزی را به مخاطب «بفروشد»، روابط عمومی تلاش میکند تا «اعتبار» و «ارزش» را در ذهن مخاطب نهادینه کند. ارتباطات در این میان، پیامرسانیِ هدفمند و دقیق است که از طریق کانالهای مختلف، پیوند میان اهداف سازمان و انتظارات جامعه را برقرار میسازد.
اما سئوال این است: چرا امروزه نمیتوان از روابط عمومی غافل شد؟ پاسخ در سه کلمه نهفته است: اعتبار، پیشگیری و همسویی.
در عصر شبکههای اجتماعی، اعتبار یک سازمان تنها با یک اشتباه کوچک یا یک سوءتفاهم میتواند فرو بریزد. روابط عمومی، سپری است که از اعتبار سازمان در برابر موجهای ناتمام اطلاعاتی محافظت میکند.
مدیریت بحران؛ بحرانها اجتنابناپذیرند، اما پیامدهای آنها قابل مدیریت است. سازمانهایی که زیرساخت ارتباطی قوی دارند، در لحظات سخت، روایت اصلی را در دست میگیرند؛ در حالی که سازمانهای ضعیف، قربانی روایتهای نادرست میشوند.
ایجاد هویت و پیوند عاطفی؛ روابط عمومی باعث میشود سازمان از یک «ساختار خشک اداری» به یک «شخصیت اجتماعی» تبدیل شود که با مردم حرف میزند و با آنها همدلی میکند.
با وجود اهمیت بالا، متخصصان ارتباطات امروزه با چالشهای بیسابقهای دست و پنجه نرم میکنند:
- انفجار اطلاعات و کاهش بازه توجه: در دنیایی که مخاطب ثانیهای وقت برای خواندن متنها ندارد، چالش این است که چگونه پیام را کوتاه، اثرگذار و جذاب منتقل کرد.
- گسترش اخبار جعلی: سرعت انتشار شایعات در فضای مجازی، مدیریت حقیقت را برای روابط عمومی به یک میدان جنگ تمامعیار تبدیل کرده است.
- تغییر الگوی مصرف رسانهای: گذار از رسانههای سنتی به رسانههای دیجیتال و اینفلوئنسرمحور، باعث شده تا روشهای قدیمی دیگر کارایی نداشته باشند و سازمانها مجبور به یادگیری مداوم باشند.
- تعادل میان شفافیت و حفظ حریم سازمان: یافتن نقطه تعادل میان «حق دانستن مردم» و «محافظت از حریم خصوصی و استراتژیهای سازمان» بسیار دشوار است.
برای عبور از چالشها و رسیدن به سطح تعالی، سازمانها باید از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و راهکارهای زیر را اتخاذ کنند:
۱_ رویکرد دادهمحور: دیگر نمیتوان بر اساس حدس و گمان فعالیت کرد. استفاده از تحلیل دادهها برای شناخت دقیق رفتار مخاطب و سنجش اثرگذاری پیامها، امری حیاتی است.
۲_ ارتباطات دوطرفه و تعاملی: روابط عمومی باید از حالت «یکسویه و سخنرانیگونه» به حالت «گفتوگو و شنیدن» تغییر یابد. سازمان باید به بازخوردها گوش دهد، نه اینکه فقط حرف بزند.
۳_ سرمایهگذاری بر «روابط عمومی داخلی: یکی از بزرگترین اشتباهات، تمرکز صرف بر بیرون و فراموش کردن درون است. اگر ارتباطات داخلی قوی نباشد، هیچ پیامی به بیرون، اعتبار نخواهد داشت.
۴_ اصالت و شفافیت: در عصر دیجیتال، دروغ به سرعت برملا میشود. بهترین استراتژی، «صداقت» است. سازمانهایی برنده هستند که در لحظات بحران، با شفافیت و مسئولیتپذیری با مخاطب روبهرو شود.