نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: تغییرات در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شده است و بی شک بخشی از بودجه برای جبران آسیب‌های جنگ تحمیلی به صنعت آب و برق اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد آریایی‌نژاد، با اشاره به عملکرد کارکنان صنعت آب و برق در ایام جنگ رمضان، از تلاش‌های جهادی و تخصصی آنها قدردانی کرد و گفت: این تلاش جهادگونه مثال زدنی بود و این صنعت با تقدیم چندین شهید عملکرد بسیار مطلوبی را از خود به نمایش گذاشت. از طرفی با وجود اینکه برخی از زیرساخت‌های حیاتی کشور مورد هجوم دشمن صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفت، این عزیزان به خوبی توانستند شرایط را مدیریت کرده و خسارات وارده را جبران کنند. در نتیجه، شرایط مطلوبی را از منظر خدمات‌رسانی در صنعت آب و برق در ایام جنگ رمضان شاهد بودیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: در روز‌های گرم پیشرو مصرف آب و برق باید مدیریت شود تا به لطف خدا با نقصان و مشکل کمتری روبرو شویم. همه باید دست به دست هم دهیم تا با مدیریت مصرف، تابستانی بدون چالش را پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به نقش مجلس در حمایت از صنعت آب و برق تصریح کرد: مجلس در کنار دولت قرار می‌گیرد تا منابع اختصاص یابد و حمایت‌های لازم انجام شود. بودجه را هم باید به گونه‌ای مدیریت کرد تا آسیب‌های ناشی از جنگ جبران شود که این تغییرات در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شده است و بی شک بخشی از بودجه برای جبران این آسیب‌ها اختصاص می‌یابد.

آریایی‌نژاد با اشاره به همدلی و وفاق میان دولت و مجلس گفت: همدلی و وفاق دولت و مجلس برای خدمت‌رسانی به مردم در بهترین سطح خود قرار دارد و امید است در سایه این وفاق و همدلی صنایع نیز شرایط خوبی را پیش روی خود ببینند.