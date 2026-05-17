انسداد جاده چالوس از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت آغاز میشود
انسداد محورکرج چالوس که قرار بود امروز اجرا شود، لغو شد و تردد خودروها در این محور طبق روال عادی ادامه دارد، انسداد مقطعی از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز اعلام کرد: آغاز انسداد مقطعی جاده کرج - چالوس در محدوده این استان به دلیل اجرای عملیات عمرانی از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت آغاز میشود.
این انسداد به منظور اجرای عملیات نصب توری سنگی در محور کرج - کندوان انجام میشود.عملیات عمرانی از روز دوشنبه تا چهارشنبه ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ماه جاری از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ اجرا خواهد شد و در این مدت تردد در این محدوده امکانپذیر نیست. در طول اجرای عملیات عمرانی، مسیر جایگزین برای تردد خودروها آزادراه تهران – شمال در نظر گرفته شده است.