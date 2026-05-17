انسداد جاده چالوس از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت آغاز می‌شود

انسداد محورکرج چالوس که قرار بود امروز اجرا شود، لغو شد و تردد خودرو‌ها در این محور طبق روال عادی ادامه دارد، انسداد مقطعی از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت آغاز می‌شود.