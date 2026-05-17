براساس گزارش سامانه ۱۶۲ امور ارتباط با مخاطبان ادارهکل روابط عمومی صداوسیما، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ اردیبهشت، در مجموع ۲۳ هزار و ۹۳۴ پیام مردمی در این سامانه ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در میان شبکههای تلویزیونی و رادیویی، شبکه خبر، شبکه دو و شبکههای رادیویی جوان، آوا و معارف بهترتیب بیشترین تماسهای مردمی را به خود اختصاص دادند.
بر پایه این گزارش، در بخش برنامههای تلویزیونی، برنامه «نوسان» از شبکه دو سیما بیشترین سهم را در میان پیشنهادها، درخواستها و قدردانیهای مخاطبان داشته است.
همچنین در بخش برنامههای رادیویی، «ساختمان پزشکان» از رادیو جوان و نیز برنامههای مختلف شبکههای رادیویی آوا و معارف، بیشترین تماسهای مخاطبان را به خود اختصاص دادند.
از مهمترین محورهای مطرحشده از سوی مخاطبان میتوان به پوشش خبری و اطلاعرسانی درباره عملکرد قوه قضائیه در مصادره اموال وطنفروشان، شناسایی، دستگیری و اعدام عاملان موساد، درخواست برای مهار تورم و گرانی، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم و نیز اشکالات فنی در دریافت شبکههای تلویزیونی و رادیویی اشاره کرد.
همچنین مخاطبان در تماسهای خود، از پخش برنامههای تحلیلی با حضور کارشناسان درباره جنگ تحمیلی سوم، حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه، مسائل اقتصادی، گرانی کالاهای اساسی، دارو، مسکن، خودرو، ارز و طلا، کاهش قدرت خرید، بیکاری، بیثباتی شغلی و خسارت به کسبوکارهای اینترنتی ناشی از قطع طولانیمدت اینترنت بینالملل سخن گفتهاند.
در بخش نظرات مربوط به برنامه «نوسان»، مخاطبان از محتوای روشنگرانه برنامه، پرداختن به مسائل روز جامعه و پیگیری موضوع حجاب و عفاف قدردانی کرده و خواستار افزایش مدت زمان پخش، اعلام شماره تماسها و حضور دوباره برخی مهمانان از جمله آقای اقبالی شدهاند.
درباره برنامه «ساختمان پزشکان» رادیو جوان نیز بیشتر تماسها شامل قدردانی از پخش برنامه و درخواست برای اعلام شماره تلفنها و افزایش زمان پخش بوده است.
درخصوص برنامههای شبکه رادیویی آوا، مخاطبان از پخش سرودها و ترانههای حماسی استقبال کرده و خواستار پخش صلوات خاصه امام رضا (ع) و ترانههای متنوع شدهاند. همچنین در شبکه رادیویی معارف، برنامه «شفاء» با استقبال مخاطبان همراه بوده و درخواست افزایش مدت زمان پخش آن مطرح شده است.