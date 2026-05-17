هجدهمین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی (SBUTEP) که پیش‌تر قرار بود ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ برگزار شود، با تغییر در زمان‌بندی، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی، فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۹ صبح در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه آغاز می‌شود.

همچنین از داوطلبان خواسته شده است برای انجام تشریفات ورود، حداقل یک ساعت پیش از آغاز آزمون، یعنی ساعت ۸ صبح، در محل حوزه امتحانی حضور داشته باشند.

گفتنی است، همراه داشتن کارت شناسایی معتبر شامل کارت ملی یا شناسنامه برای ورود به جلسه الزامی بوده و از ورود داوطلبان بدون مدارک شناسایی جلوگیری خواهد شد.