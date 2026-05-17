تاکنون هزار و ۱۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان سوادکوه شمالی به دو روش مکانیزه و سنتی زیر کشت برنج رفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی نوری نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: از سطح هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان، تاکنون هزار و ۱۵۰ هکتار به کشت برنج اختصاص یافته است.

وی افزود: از میزان اراضی نشاء شده، ۶۰۰ هکتار به‌صورت مکانیزه و ۵۵۰ هکتار به روش سنتی کشت شده که نشان‌دهنده توسعه تدریجی مکانیزاسیون در بخش شالیکاری شهرستان است.

نوری‌نژاد در ادامه به اهمیت استفاده از روش‌های نوین در کشت برنج اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با حمایت از کشاورزان و ترویج روش‌های مکانیزه، بتوان سطح زیر کشت مکانیزه را در سال‌های آینده افزایش داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی اظهار کرد: عملیات نشاء در سایر اراضی باقی‌مانده نیز با توجه به شرایط آب‌وهوایی و تأمین آب مورد نیاز، در حال انجام بوده و پیش‌بینی می‌شود طی روز‌های آینده سطح بیشتری از شالیزار‌های شهرستان زیر کشت برنج قرار گیرد.