محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس که با حساسیت سفر ترامپ به چین را زیر نظر داشتند، با مقایسه رفتار نرم و مملو از چاپلوسی ترامپ از چین و رئیس جمهورش، سفر ترامپ را نمایشی و فاقد توافق‌های راهبری ارزیابی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانه‌های انگلیسی همچنین با اشاره به مواضع تند و تهاجمی ترامپ در قبال اروپا از جمله متحد سنتی اش انگلیس و مقایسه رفتار ترامپ با چین، نتوانستند خشم خود را در این باره پنهان کنند.

نشریه گاردین، سفر ترامپ را بدون دستاورد سیاسی و اقتصادی ملموس دانست و آن را نمایش شیفتگی ترامپ به رهبران اقتدار گرا توصیف کرد.

گاردین همچنین توافق ترامپ با رهبر چین بر سر ایران را که بزرگترین خریدار نفت ایران است دور از دسترس دانست. تحلیلی مشابه مارک اوربان کارشناس شبکه چهار تلویزیون انگلیس.

مارک اوربان تحلیلگر سیاسی و امنیتی در انگلیس در این باره می‌گوید: این سفر نشان داد توانایی رئیس جمهور آمریکا تا چه اندازه تضعیف شده و چین از جهات مختلف ابتکار عمل را در دست گرفته، از جمله کاهش آسیب پذیری از بسته شدن تنگه هرمز، افزایش توان نظامی پکن و قدرت فراوان اطلاعاتی چین.

ایندیپندنت هم با اشاره به طفره رفتن‌های ترامپ از پاسخ به پرسش‌ها درباره تایوان (یکی از اصلی‌ترین محو‌رهای منافقشه آمریکا و چین)، نوشت: ترامپ ستایش چاپلوسانه را که به شنیدن آن در جلسات کابینه عادت دارد درباره رهبر چین به کار برد و از روابط با چین با افتخار یاد کرد. در حالی که شی جین یپنگ با لحنی نه چندان دوستانه درباره سرنوشت تایوان به آمریکا «هشدار داد».

دیلی تلگراف دیگر نشریه انگلیسی، سفر ترامپ به پکن را تلاشی برای تنظیم دوباره لحن روابط میان دو قدرت جهانی دانست.

دیلی میل هم نوشت: ترامپ با وجود استقبال با شکوه در پکن بدون دستاورد ملمو در موضوعاتی مانند ایران، تجارت و تایوان، پکن را ترک کرد.

نشریه سان نیز به حاشیه‌های این سفر از جمله درگیری مأموران امنیتی چین با محافظان ترامپ پرداخت.

تأکید ترامپ بر تقویت روابط با چین همزمان با هشدار به اروپا درباره هرگونه گسترش و تقویت روابط اقتصادی با پکن، از نگاه تحلیلگران اروپایی نشانه‌ای از رویکرد دوگانه و معامله محور واشنگتن در سیاست خارجی آمریکا است.

