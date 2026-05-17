مردم مؤمن و انقلابی شهرستان دماوند در هفتاد و هفتمین شب از قرار مردمی خود، با حضوری پرشور و منسجم، در سوگ شهادت رهبر انقلاب اسلامی به میدان آمدند و بر تداوم راه ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته مردم شهرستان دماوند در هفتاد و هفتمین شب از قرار مردمی خود، با حضور در یکی از میادین اصلی شهر، بار دیگر جلوهای از همدلی، بصیرت و وفاداری را به نمایش گذاشتند.
در این اجتماع مردمی، حاضران ضمن ابراز اندوه عمیق از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، بر حفظ وحدت، استمرار حضور آگاهانه در صحنه و پایبندی به آرمانهای انقلاب تأکید کردند.
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکتکنندگان با شعارها و ابراز احساسات، همراهی و همبستگی خود را با آرمانهای انقلاب اسلامی و مسیر ولایت اعلام کردند.