مردم مؤمن و انقلابی شهرستان دماوند در هفتاد و هفتمین شب از قرار مردمی خود، با حضوری پرشور و منسجم، در سوگ شهادت رهبر انقلاب اسلامی به میدان آمدند و بر تداوم راه ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته مردم شهرستان دماوند در هفتاد و هفتمین شب از قرار مردمی خود، با حضور در یکی از میادین اصلی شهر، بار دیگر جلوه‌ای از همدلی، بصیرت و وفاداری را به نمایش گذاشتند.

در این اجتماع مردمی، حاضران ضمن ابراز اندوه عمیق از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، بر حفظ وحدت، استمرار حضور آگاهانه در صحنه و پایبندی به آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با شعار‌ها و ابراز احساسات، همراهی و همبستگی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر ولایت اعلام کردند.