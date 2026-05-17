شرکت آب و فاضلاب استان، در راستای تکمیل طرح های آبرسانی و ارتقای زیرساخت‌ های برق‌رسانی، با پیگیری‌های امور بازرگانی، اقدام به خرید ۲۱ هزار و ۳۹۴ متر کابل زمینی و هوایی به ارزش ۳۵ میلیارد تومان نموده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: این اقدام در جهت تکمیل و تسریع روند اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی آبرسانی در سطح استان صورت گرفته است.

فاطمی افزود: از این میزان کابل، ۳ هزار و ۳۵۸ متر کابل زمینی و ۱۸ هزار و ۳۶ متر کابل هوایی است که با هدف تأمین برق پایدار تأسیسات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های آبرسانی خریداری شده است.

وی همچنین به اهمیت تامین اعتبارات لازم برای توسعه و نگهداری از زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: اعتبار هزینه شده برای این خرید، از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده و صرفاً با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم شریف استان صورت پذیرفته است.