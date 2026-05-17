مأموران انتظامی شهرستان بیرجند ۵ تُن انواع فرآوردههای گوشتی مرغ فاسد در بازرسی از یک دستگاه خودروی کامیون کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: با توجه به حساسیت ایام و گشت زنیهای هدفمند، مأموران پاسگاه باقران هنگام پایش محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
سرهنگ شکوهیراد افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و حضور کارشناسان اداره بهداشت در بازرسی از خودرو مقدار ۵ تن گوشت مرغ فاقد مجوز بهداشتی و فاسد کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: محموله کشفشده با نظارت نماینده اداره بهداشت به طور کامل معدوم و از چرخه توزیع خارج شد.
سرهنگ افزود: همچنین در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و اقدامات قانونی لازم در حال پیگیری است.