مدیرکل شیلات خوزستان گفت: تولیدات آبزیپروری استان در سال گذشته به بیش از ۱۱۱ هزار تن رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید شریف موسوی مدیرکل شیلات خوزستان گفت: خوزستان با وجود برخی خسارتها و محدودیتها همچنان یکی از قطبهای اصلی تولید آبزیان کشور به شمار میرود.
او افزود: در سال گذشته حدود ۱۷ هزار هکتار از اراضی مجتمعهای آبزیپروری و مزارع انفرادی استان به پرورش ماهیان گرمابی، سردابی، خاویاری، آبزیان منابع آبهای داخلی، ماهیان زینتی و میگو اختصاص یافت.
مدیرکل شیلات خوزستان ادامه داد: به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و آسیب به برخی زیرساختها، برداشت ماهیان گرمابی در تعدادی از مزارع استان با تأخیر مواجه شد و برخی پرورشدهندگان نیز متحمل خسارت و تلفات شدند.
موسوی گفت: در سال گذشته حدود ۵۵ هزار تن انواع آبزیان به ارزش تقریبی ۱۹۳ میلیون دلار از استان به خارج از کشور صادر شد و در حال حاضر وضعیت مرزهای شلمچه و چذابه به عنوان گذرگاههای مهم صادراتی پایدار گزارش میشود.