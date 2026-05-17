به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ذاکریان، دبیر قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: این قرار گاه در شرایط پس از جنگ ، در یک ماه گذشته با هدف سازماندهی ظرفیت نهادهای مردمی برای تقویت تاب آوری اقتصادی و حمایت از تولید راه اندازی شده است

وی افزود: این قرارگاه با تکیه به مردم و با محوریت نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تشکیل شده است .

ذاکریان تاکید کرد: حذف واسطه های غیر ضروری و مبارزه با گرانفروشی برای رسیدن کالا با حداقل قیمت به دست مصرف کننده از برنامه های قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی است که با شناسایی کسبه امین و با کمک اتحادیه ها برای تحقق آن تلاش میکنیم.

وی اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید ملی را از دیگر حوزه های فعالیت قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی برشمرد و افزود : از طریق پویشهای مختلف در حال فرهنگسازی برای عملی شدن آن هستیم، مانند استفاده از کیسه های پارچه ای به جای کیسه های پلاستیکی و همچنین استفاده از لیوانهای شیشه ای در مواکب به جای لیوانهای پلاستیکی و کاغذی.