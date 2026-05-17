رئیس جمعیت هلال‌احمر از ارائه بیش از ۴۴ هزار خدمت بهداشتی، درمانی و امدادی به زائران ایرانی حج تمتع در عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص، مجرب و آموزش‌دیده، با تمام توان در مسیر حفظ سلامت و آرامش زائران ایرانی در سرزمین وحی خدمت‌رسانی می‌کند.

کولیوند با اشاره به حجم گسترده خدمات درمانی ارائه‌شده به حجاج ایرانی تصریح کرد: از آغاز عملیات حج تاکنون، ۴۴ هزار و ۸۵ خدمت پزشکی، درمانی و بهداشتی به زائران ایرانی ارائه شده که شامل ۱۹ هزار و ۴۸ ویزیت عمومی، ۲۹۳۴ ویزیت تخصصی، ۵۳۴۱ مورد خدمات پرستاری و ۱۶ هزار و ۷۱۷ نسخه دارویی بوده است.

وی افزود: میانگین مراجعات هر زائر به مراکز درمانی هلال‌احمر در مکه و مدینه ۲.۰۳ بار بوده که نشان‌دهنده حضور فعال و شبانه‌روزی تیم‌های پزشکی در کنار زائران است.

به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر، بیشترین مراجعات ثبت‌شده مربوط به بیماری‌های تنفسی و مشکلات ناشی از خستگی و فشار جسمی زائران بوده است.

کولیوند با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های اعزامی هلال‌احمر افزود: پزشکان، پرستاران، امدادگران و نیرو‌های تخصصی بهداشت با تجربه بالا و روحیه جهادی در تمامی مراکز درمانی و محل‌های اقامت زائران مستقر هستند و به‌صورت مستمر وضعیت سلامت حجاج را رصد می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات گسترده حوزه بهداشت و پیشگیری تصریح کرد: مدیریت بیماری‌های واگیر، کنترل مسائل بهداشتی و پایش مستمر شرایط سلامت زائران توسط متخصصان بهداشت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در تمامی هتل‌ها و مراکز اقامت زائران ایرانی با جدیت در حال انجام است. همچنین بر فرآیند پخت، نگهداری و توزیع غذا میان زائران نظارت کامل و مستمر وجود دارد تا سلامت غذایی حجاج به بهترین شکل تأمین شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی مناسب و تلاش شبانه‌روزی مجموعه خادمان سلامت، شرایط عمومی سلامت زائران مطلوب ارزیابی می‌شود. در همین راستا، ۵۸ زائر پس از دریافت خدمات درمانی با بهبودی کامل ترخیص شده‌اند، ۱۵ نفر تحت بستری قرار گرفتند و ۷۹ زائر نیز برای ادامه درمان به بیمارستان‌های تخصصی اعزام شدند.

کولیوند با تقدیر از همراهی، تدبیر و مدیریت میدانی مسئولان سازمان حج و زیارت گفت: امروز با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی خادمان حج، جبهه‌ای متحد برای صیانت از سلامت زائران ایرانی در سرزمین وحی شکل گرفته است. به فضل الهی، تمامی مسائل مرتبط با بهداشت، درمان و رفاه حجاج به‌صورت لحظه‌ای رصد، مدیریت و پشتیبانی می‌شود و مرکز پزشکی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز با تمام ظرفیت انسانی، تخصصی و درمانی خود، مقتدرانه و بی‌وقفه در کنار زائران عزیز حضور دارد تا هیچ دغدغه‌ای جز انجام آرام و معنوی مناسک حج نداشته باشند. فرزندان ملت در هلال‌احمر تا آخرین لحظه عملیات حج، خدمت به زائران بیت‌الله الحرام را افتخار، مسئولیت و رسالت بزرگ خود می‌دانند.

وی ادامه داد: هدف اصلی جمعیت هلال‌احمر، ارائه خدمات درمانی ایمن، سریع و باکیفیت برای زائران ایرانی و ایجاد آرامش خاطر برای آنان در طول سفر معنوی حج است.