معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: به منظور بازطراحی مراکز رشد دانشگاهی و توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری در دانشگاهها، ۲۰ مرکز رشد نوین در ۲۰ دانشگاهِ منتخب کشور آغاز به کار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدنبی شهیکی با تاکید بر ضرورت تحول در ساختار مراکز رشد دانشگاهی گفت: با توجه به تغییر نیازهای زیستبوم فناوری و نوآوری، وزارت علوم تلاش کرده تا با طراحی الگوی مراکز رشد نوین، نسل جدیدی از مراکز رشد مبتنی بر نوآوری باز، شبکهسازی هوشمند و خدمات تخصصی را در دانشگاهها مستقر کند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم افزود: بر اساس این طرح ملی تاکنون این معاونت تفاهمنامه چهارجانبهای با دانشگاه، پارک علم و فناوری استان و صندوق پژوهش و فناوری منعقد نموده و مرحله اجرایی آن از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز شده است.
دکتر شهیکی با بیان اینکه در قالب این طرح، مراکز رشد نوین بر اساس عملکرد و میزان اثربخشی مورد ارزیابی مستمر قرار خواهند گرفت، در ادامه نیز ارزیابیهای تکمیلی انجام شده و در نهایت ۵ مرکز منتخب، اعتبار و حمایت ویژه از معاونت فناوری و نوآوری دریافت خواهند کرد.
وی اصلاح ساختار ارائه خدمات در مراکز رشد را از مهمترین محورهای این طرح دانست و گفت: متناسب با ظرفیتهای هر دانشگاه و استان، ایجاد ساختارهایی همچون مدارس اشتغال و کسبوکار، دفاتر انتقال فناوری (TTO)، شبکههای منتورینگ و کوچینگ، کارگزاریهای تخصصی و سازوکارهای تسهیل جذب سرمایه و تأمین مالی برای هستههای فناور و استارتاپها در دستور کار این مراکز رشد نوین قرار گرفته است.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم ادامه داد: امیدواریم مراکز رشد دیگر، صرفاً فضای استقرار شرکتها نباشند و بتوانند به ساختارهایی اثرگذار در توسعه فناوری، تجاریسازی دانش و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه، صنعت و بازار تبدیل شوند.
شهیکی در ادامه با اشاره به آغاز فراخوان جذب هستههای فناور و نوآور در این مراکز گفت: در مرحله نخست، اولویت جذب و حمایت از طرحها در دو حوزه «اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی» و «ماشینآلات صنعتی» است و هر مرکز رشد نوین میتواند حداکثر ۱۰ طرح فناورانه و نوآورانه را انتخاب و برای هر طرح در این مرحله بودجه حمایتی در نظر بگیرد و در مرحله بعد طرحها برای بررسی بیشتر به کمیته ملی ارزیابی ارائه خواهند شد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی بین مراکز رشد، بخش خصوصی موفق استان، دفاتر TTO، شتابدهندهها، پارکهای علم و فناوری و سایر بازیگران زیستبوم فناوری و نوآوری کشور، از جمله اهداف این طرح است و امیدواریم نتیجه اجرای آن به شکلگیری یک زیستبوم پویا، هوشمند و اثربخش در دانشگاههای کشور منجر شود.