فرمانده مرزبانی خوزستان گفت : امنیت در مرزهای استان مطلوب و پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست در بازدید از از بخشهای مختلف عملیاتی و پاسگاههای مرزی استان افزود: مرزبانان با روحیهای جهادی و آمادگی شبانهروزی، از امنیت و آرامش مردم حراست میکنند.
وی با اشاره به با اشاره به اشراف اطلاعاتی و آمادگی مطلوب نیروهای مرزبانی استان اظهار داشت: امنیت در مرزهای خوزستان کاملاً مطلوب، پایدار و تحت کنترل است.
فرمانده مرزبانی خوزستان خاطر نشان کرد: مرزبانان استان با هوشیاری کامل، هرگونه تحرک مشکوک را رصد کرده و اجازه هیچگونه اخلال در امنیت مرزها را نخواهند داد و بحمداللَّه امروز اقتدار، آمادگی و انسجام نیروهای مرزبانی در تمامی نقاط مرزی استان در سطح بسیار خوبی قرار دارد.
در این بازدید میدانی، فرمانده مرزبانی استان ضمن دیدار چهرهبهچهره و جداگانه با کارکنان وظیفه و نیروهای مستقر در نوار مرزی، از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و دغدغههای آنان قرار گرفت و دستورات لازم را برای رسیدگی و رفع مشکلات صادر کرد و همچنین بر ضرورت حفظ آمادگی کامل، هوشیاری مستمر و ارتقای توان عملیاتی یگانها تأکید شد.