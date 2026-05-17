رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد: موزه‌های استان یزد با اجرای طرحی ویژه به استقبال خانواده‌ها و علاقه‌مندان به میراث ماندگار این مرز و بوم می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، الهه خاکباز الوندیان، رئیس گروه موزه‌های استان یزد گفت: با توجه به آغاز هفته میراث‌فرهنگی و گرامیداشت روز جهانی موزه‌ها در ۲۸ اردیبهشت‌ماه و تقارن این مناسبت با روز ملی جوانی جمعیت، موزه‌های استان یزد با اجرای طرحی ویژه به استقبال خانواده‌ها و علاقه‌مندان به میراث ماندگار این مرز و بوم می‌روند.

او افزود: در راستای ترویج فرهنگ بازدید از موزه‌ها و تقویت بنیان خانواده، بازدید از تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌ـ‌تاریخی تحت پوشش اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان یزد در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت برای عموم مردم به‌صورت رایگان خواهد بود. موزه‌ها و اماکن تاریخی که در این طرح رایگان هستند شامل موزه‌های مردم شناسی بافق، ابرکوه، اشکذر و مهریز، خانه لاری‌ها و زندان اسکندر در یزد و نارین قلعه میبد است.

خاکباز الوندیان با اشاره به حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت تصریح کرد: همچنین برای مادران ارجمندی که دارای ۳ فرزند و بیشتر هستند، تمهیداتی اندیشیده شده تا در روز‌های ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه بتوانند به‌صورت رایگان از اماکن تحت پوشش این اداره‌کل بازدید کنند.

رئیس گروه موزه‌های یزد درباره سایر اماکن ادامه داد: موزه‌های وابسته به ارگان‌های دولتی و موزه‌های بخش خصوصی نیز در این طرح مشارکت دارند و بر اساس جدول زمان‌بندی، در روز‌های تعیین شده خدمات خود را با تخفیف ویژه به مادران دارای ۳ فرزند و بیشتر ارائه خواهند داد.

الوندیان تأکید کرد: موزه اسناد و نسخ مهربان پولادی، موزه موقوفه کاظمینی، موزه کامبرین، موزه پیشه‌های کهن، موزه خودرو و شهاب سنگ در یزد، گنجینه ایثا رو شهادت اردکان، موزه مردم شناسی سپهری اردکان، موزه پست و چاپار و زیلو و سفال میبد، موزه فرهنگ و هنر بافق و موزه تاریخ بهاباد در این بازه زمانی با تخفیف خدمات ارائه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف افزایش مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های فرهنگی و آشنایی نسل جوان با هویت تاریخی شهر جهانی یزد اجرا می‌شود تا فرصتی شاد و آموزنده برای پیوند نسل‌ها در دل فضا‌های تاریخی فراهم آید.