به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

سن پائولی ۱ - ۳ وولفسبورگ

بوروسیا مونشن گلادباخ ۴ - ۰ هوفنهایم

بایرن مونیخ ۵ - ۱ اف ث کلن (گل‌های بایرن: هری کین در دقایق ۱۰، ۱۳ و ۶۹، توم بیشوف ۲۲ و نیکولاس جکسون ۸۳)

فرایبورگ ۴ - ۱ ار بی لایپزیش

اونیون برلین ۴ - ۰ آگزبورگ

وردربرمن ۰ - ۲ بوروسیا دورتموند (گل‌ها: سرهو گیراسی در دقیقه ۵۹ و یان کوتو ۵ + ۹۰)

بایرلورکوزن ۱ - ۱ هامبورگ

آینتراخت فرانکفورت ۲ - ۲ اشتوتگارت

هایدن هایم ۰ - ۲ ماینتس

در جدول بایرن مونیخ با ۸۹ امتیاز رسما قهرمان فصل لقب گرفت و تیم‌های بوروسیا دورتموند با ۷۳ و ار بی لایپزیش با ۶۵ و اشتوتگارت با ۶۲ امتیاز دوم تا چهارم شدند و هر چهار تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیم‌های هوفنهایم با ۶۱ و بایرلورکوزن با ۵۹ امتیاز پنجم و ششم شدند و به دور گروهی لیگ اروپا رفتند و تیم فرایبورگ با ۴۷ امتیاز هفتم شد و در پلی آف لیگ کنفرانس اروپا شرکت خواهد کرد.

در پائین جدول تیم وولفسبورگ با ۲۹ امتیاز شانزدهم شد و در پلی آف سقوط و بقا حاضر خواهد شد. تیم‌های هایدن هایم و سن پائولی با ۲۶ امتیاز در رده‌های هفدهم و هجدهم قرار گرفتند و به دسته دوم سقوط کردند. در بوندسلیگا تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا می‌رود و تیم‌های هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط می‌کنند. از دسته دوم بوندسلیگا تا کنون صعود تیم شالکه مسجل شده است.

در جدول پایانی گلزنان بوندسلیگا هری کین مهاجم انگلیسی بایرن مونیخ با ۳۶ گل آقای گل شد.

در فصل قبل ۲۵ - ۲۰۲۴ تیم‌های بایرن مونیخ، بایرلورکوزن و آینتراخت فرانکفورت در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

در تاریخ بوندسلیگای آلمان با احتساب عناوین لیگ آلمان، تیم بایرن مونیخ با ۳۵ قهرمانی و ۱۰ نایب قهرمانی رکورد دار دست نیافتنی است. تیم‌های نورنبرگ با ۹ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی دوم و بوروسیا دورتموند با ۸ قهرمانی و ۱۲ نایب قهرمانی سوم هستند. تیم شالکه با ۷ قهرمانی و ۱۰ نایب قهرمانی چهارم است.

لیگ آلمان از سال ۱۹۰۳ سابقه برگزاری دارد و در سال ۱۹۳۳ به شامرپوکال و سپس در سال ۱۹۶۳ به بوندسلیگا تغییر نام داد.