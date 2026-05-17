فرمانده انتظامی آبادان از توقیف ۲۳ دستگاه خودروی سواری متخلف و هنجارشکن در سطح شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی آبادان گفت: در پی مطالبات مردمی و گزارشهای دریافتی درباره ایجاد مزاحمت صوتی، سرعت غیرمجاز و ایجاد حرکات حادثهساز توسط برخی خودروها، پیگیری و توقیف خودروهای هنجارشکن در دستور کار پلیس راهور قرار گرفت.
او افزود: مأموران پلیس راهور پس از هماهنگی قضائی با حضور میدانی و بهرهگیری از ظرفیت و امکانات موجود موفق شدند ۲۳ دستگاه خودروی هنجارشکن را متوقف و به پارکینگ منتقل کنند.
فرمانده انتظامی آبادان ادامه داد: این خودروها با تغییر در ساختار خودرو و نصب اگزوزهای غیرمتعارف موجب آلودگی صوتی و سلب آرامش شهروندان شده بودند.
سرهنگ گوروئی از توقیف ۴۳ دستگاه موتورسیکلت در ۴۸ ساعت گذشته و معرفی افراد متخلف به دادسرا خبر داد و گفت: آرامش و امنیت روانی شهروندان خط قرمز پلیس است و برخورد قانونی با هرگونه رفتار هنجارشکنانه و مخاطرهآمیز در حوزه ترافیک کماکان توسط ردههای انتظامی و راهور انجام میشود.