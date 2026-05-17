۵۲ خانواده البرزی سال گذشته با تصمیم ایثارگرانه، اعضای بدن عزیزان دچار مرگ مغزی خود را اهدا کردند و به حدود ۱۰۰ بیمار نیازمند پیوند عضو زندگی بخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعلام کرد: ۵۲ خانواده البرزی سال گذشته با تصمیم ایثارگرانه، اعضای بدن عزیزان دچار مرگ مغزی خود را اهدا کردند و به حدود ۱۰۰ بیمار نیازمند پیوند عضو زندگی بخشیدند.

شهرام صیادی گفت: هفته ملی اهدای عضو فرصتی ارزشمند برای ارتقای آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ انساندوستانه اهدای عضو در جامعه است؛ این اقدام خداپسندانه می‌تواند امید به زندگی را به بیماران بسیاری بازگرداند.

‌

وی افزود: از یک فرد دچار مرگ مغزی، بسته به شرایط پزشکی، امکان اهدای تا هشت عضو حیاتی از جمله قلب، کلیه، کبد، ریه و پانکراس وجود دارد؛ به همین دلیل اهدای عضو می‌تواند زندگی چندین بیمار را نجات دهد و به خانواده‌های آنان امیدی دوباره ببخشد.

‌