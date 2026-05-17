مردم مؤمن و انقلابی اسلامشهر در هفتاد و هفتمین شب اجتماع خود، با حضوری پرشور و منسجم، در سوگ شهادت رهبر انقلاب اسلامی به میدان آمدند و بر تداوم راه ولایت و ایستادگی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته مردم شهرستان اسلامشهر در هفتاد و هفتمین شب از اجتماع خود، با حضور در یکی از میادین اصلی شهر، صحنهای از همدلی، بصیرت و وفاداری را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم با ابراز اندوه عمیق از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، بار دیگر بر پایبندی به آرمانهای انقلاب، حفظ وحدت و ادامه مسیر مقاومت تأکید کردند.
این اجتماع مردمی با حضور اقشار مختلف برگزار شد و حاضران با شعارها و ابراز احساسات، بر استمرار حضور آگاهانه در صحنه و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید داشتند.