پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: در برخی از معابر و بزرگراههای شهر تهران ترافیک گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراههای شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراههای شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.
وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراههای زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک در حال شکل گرفتن است
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراههای نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.
وی ادامه داد : رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، تمرکز و توجه خود را به جلو در هنگام رانندگی حفظ کنند و به حقوق دیگر شهروندان احترام بگذارند.
هموطنان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرحهای ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir مراجعه کنید