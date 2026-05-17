فرمانداری شهرستان دشتی در اطلاعیهای از احتمال شنیدهشدن صدای انفجارهای کنترلشده در برخی ساعات صبح امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ با توجه به انجام عملیات چک و خنثیسازی و همچنین انهدام تعدادی از تسلیحات عملنکرده دشمن توسط تیمهای تخصصی، ممکن است در جریان این عملیات صدای انفجارهایی در سطح شهرستان شنیده شود.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است در صورت شنیدن صدای انفجار، ضمن حفظ خونسردی، آرامش خود و اطرافیان را حفظ کرده و به شایعات احتمالی توجه نکنند.
این انفجارها در چارچوب عملیات کنترلشده و با هدف تأمین ایمنی منطقه انجام میشود.