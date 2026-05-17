مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی از اجرای ۱۸۰۰ میلیارد تومان قرارداد در کریدور تهران _ بندرعباس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد رستگاری در این نشست با اشاره به تمرکز ویژه بر توسعه و بهسازی راههای شریانی استان طی دو سال گذشته گفت: هم اکنون در اکثر محورهای شریانی استان طرحهای روکش و بهسازی آسفالت فعال است که در قالب بیش از ۵۰ کارگاه انجام میشود.
وی افزود: در کریدور تهران _ بندرعباس از حوزه نائین تا کرمان، ۶ قرارداد پیمانکاری به ارزش مجموع هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است که پیشرفت طرحها از برنامه زمانبندی و حجم قراردادها جلوتر است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد با بیان اینکه سازمان راهداری کشور این کریدور را بهعنوان مسیر اصلی بهصورت مستمر رصد میکند، اظهار داشت: استان یزد از نظر حجم قراردادهای فعال و پیشرفت طرحها در جایگاه مطلوبی نسبت به سایر استانها قرار دارد و عملیات بهسازی بهصورت اصولی و با عمر مفید بلندمدت اجرا میشود.
وی ادامه داد: در سایر محورهای شریانی از جمله یزد _ بافق، یزد _ خاتم، یزد _سورمق، اردکان _ چوپانان و یزد _ طبس نیز طرحهای فعال راهسازی و روسازی در حال اجرا است.
رستگاری با اشاره به هدفگذاری این ادارهکل برای کاهش نارضایتی عمومی در محورهای شریانی تا پایان تابستان و اوایل پاییز گفت: تلاش ما ارائه خدمات مطلوب و کاهش مشکلات تردد در سطح راههای استان است. تا جایی که در حال حاضر هیچ نقطه حادثه خیز مصوبی در استان وجود ندارد و نقاط پرخطر و مستعد حادثه نیز با همکاری پلیس را شناسایی و اصلاح میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای کنارگذر شرقی یزد خاطرنشان کرد: حجم بالای ترافیک در کمربندی یزد، این مسیر را با چالش جدی مواجه کرده و بهرهبرداری از کنارگذر شرقی برای کاهش بار ترافیکی و ارتقای ایمنی، بهویژه از منظر پدافند غیرعامل، ضروری است.