مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با اشاره به سرانه فعلی ۸۳ سانتیمتر مربع، پیشبینی کرد که با افتتاح حدود ۵۰ طرح ورزشی تا پایان سال ۱۴۰۵، این شاخص رشد قابل توجهی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی از اجرای گسترده طرحهای ورزشی در سطح استان و برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاری کلان بخش خصوصی خبر داد و گفت: ورزش آذربایجانغربی در آستانه یک جهش بزرگ زیرساختی قرار دارد.
سجاد بیرامی با اشاره به روند توسعه فضاهای ورزشی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳۴ طرح فعال ورزشی در سطح آذربایجانغربی در حال اجراست که با هدف شتاببخشی به توسعه زیرساختهای ورزشی و تحقق عدالت در توزیع امکانات دنبال میشود.
وی افزود: این طرحها شامل ۱۳۸ فضای ورزشی روباز و ۷۲ سالن سرپوشیده با مجموع ۷۰ هزار متر مربع فضای مسقف و ۱۲۶ هزار متر مربع فضای روباز است که برای اجرای آنها بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.
بیرامی ادامه داد: نگاه عدالتمحور در توزیع طرحها مورد توجه جدی قرار گرفته و تمامی مناطق استان از این طرحها بهرهمند خواهند شد؛ به طوری که ۷۵ طرح در مناطق شهری و ۱۵۹ طرح در مناطق روستایی در حال اجراست.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی درباره منابع تامین اعتبارات طرحها نیز گفت: ۱۳۵ طرح از محل اعتبارات استانی، ۶۹ طرح از محل اعتبارات ملی، ۳۰ طرح با مشارکت شرکت نفت و ۲۵ طرح نیز در حوزه تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی اجرا میشود.
وی با اشاره به وضعیت سرانه ورزشی استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرانه ورزشی آذربایجانغربی ۸۳ سانتیمتر مربع است که با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا، این شاخص رشد قابل توجهی خواهد داشت و تاثیر مستقیمی بر ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان خواهد گذاشت.
بیرامی همچنین از چشمانداز توسعه ورزش استان در سال ۱۴۰۵ سخن گفت و افزود: در صورت تخصیص بهموقع اعتبارات، پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰ طرح بزرگ و کوچک ورزشی در سطح استان افتتاح و به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی تصریح کرد: این منابع مالی برای تکمیل، توسعه و تعمیرات ۱۶۵ طرح ورزشی اختصاص خواهد یافت و نشاندهنده اعتماد به ظرفیتهای کارآفرینان و سرمایهگذاران در مسیر توسعه ورزش استان است.