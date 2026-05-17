مردم آبادان و خرمشهر با حضور در اجتماعات مردمی، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب و مسیر ولایت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم شهر‌های آبادان، خرمشهر، اروندکنار، مینوشهر و چوئبده در شب هفتاد و هشتم با حضور حماسی خود در خیابان‌ها بار دیگر حمایت خود را از وطن به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با تاکید بر ادامه مسیر عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های استکباری حمایت خود را از جبهه مقاومت و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای اعلام کردند.

در این تجمعات غرفه آموزش نظامی با هدف افزایش سطح آمادگی عمومی مردم راه اندازی شده است.