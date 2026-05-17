مهلت ثبتنام و اعلام رشتهمحلهای جدید مربوط به دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰، ضمن اعلام رشتهمحلهای جدید به شرح ذیل، به اطلاع میرساند به منظور مساعدت با آندسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۵/۰۲/۲۶) برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ برای ثبتنام خود اقدام کنند.
لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای یاد شده و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و برای ثبتنام و انتخاب رشته خود اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً برای ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰، برای مشاهده یا ویرایش اطلاعات و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.