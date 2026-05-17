به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، کشت سیر، علاوه بر کم آب طلب بودن به کشاورز این امکان را می‌دهد که بعد از پایان فصل کاشت غلات در پاییز، از زمین دوباره استفاده کند.

محدودیت منابع آبی و خرد بودن اراضی کشاورزی در روستای حسین‌آباد، بیش از هر زمان دیگری، توجه به کشت‌های کم‌آب‌بر را ضروری کرده است.

به همین منظور و براساس نیازسنجی مرکز جهاد کشاورزی حومه شیروان، کلاس آموزشی کاشت، داشت و برداشت سیر، به شیوه “مدرسه در مزرعه” در یکی از مزارع این روستا برگزار شد.

ضمن اینکه این محصول از نزولات جوی پاییزه و زمستانه بهره می‌برد و به آبیاری چندانی نیاز ندارد.