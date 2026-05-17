دادستان تهران گفت: در اجرای سیاست‌های مبارزه با فرارمالیاتی سازمان یافته، در سال گذشته بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از اعضای یک شبکه جرایم مالی استنقاذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالحی دادستان تهران با تأکید بر عزم راسخ دستگاه قضائی در صیانت از حقوق عامه و کمک به بیت المال گفت: در سال گذشته با ارشادات قضائی این دادستانی و اقامه دعاوی کیفری، رفتار‌های مجرمانه احدی از بدهکاران مالیاتی که از طریق ایجاد یک شبکه مجرمانه و با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و یا سرقت هویت اشخاص بی بضاعت، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تراکنش را از دسترس نظام مالیاتی مخفی نموده بود، مورد رصد قرار گرفت و با شناسایی متهمان، نهایتاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز شد.

دادستان تهران افزود: در سال گذشته از طریق پیگیری اقدامات اجرایی نماینده دادگستری و مأمور بازداشت اموال، ۱۳ پرونده مالیاتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال، با وصول مالیات معوق، مختومه شد.