به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر حاجیونی اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۹ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس از تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: همچنین ۵ دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه آمبولانس هم از شرکت‌های نفتی منطقه و جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی و پشتیبانی عملیاتی در محل حادثه حضور دارند.

حاجیونی بیان کرد: در حال حاضر عملیات تخلیه و مدیریت مصدومان توسط نیرو‌های امدادی و درمانی در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.