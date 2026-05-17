پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از اعزام گسترده تیمهای عملیاتی اورژانس در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور کمربندی کنگان محدوده نزدیک پل سیراف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر حاجیونی اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۹ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس از تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: همچنین ۵ دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه آمبولانس هم از شرکتهای نفتی منطقه و جمعیت هلالاحمر برای امدادرسانی و پشتیبانی عملیاتی در محل حادثه حضور دارند.
حاجیونی بیان کرد: در حال حاضر عملیات تخلیه و مدیریت مصدومان توسط نیروهای امدادی و درمانی در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.