به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حداکثر میزان معافیت سالانه درآمد مشمول مالیات برای مستغلات اشخاص فاقد درآمد (موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم) مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

بر اساس ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، شخص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی تعیین شده، از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد آن طبق مقررات مشمول مالیات می‌باشد.

مقررات مربوط به نحوه احتساب و اعمال این معافیت‌ها، مطابق با قوانین و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.