مردم مؤمن و انقلابی شهرستان قدس در هفتاد و هفتمین شب از اجتماع خود، با حضوری پرشور و منسجم، بار دیگر جلوه‌ای از ایستادگی، همدلی و میدان‌داری را به نمایش گذاشتند.

هفتاد و هفتمین شب ایستادگی، همدلی و میدان‌داری مردم شهرستان قدس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان قدس شب گذشته در هفتاد و هفتمین شب از اجتماع خود، با حضور گسترده در یکی از میادین اصلی شهر، صحنه‌ای از اتحاد، بصیرت و همبستگی را رقم زدند.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم با حضور پررنگ و منسجم خود، بر تداوم مسیر ایستادگی، حفظ وحدت اجتماعی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با همراهی و همدلی، بار دیگر نشان دادند که شهرستان قدس همچنان در صحنه حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، پیشتاز و اثرگذار است.