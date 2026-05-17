زنجان به عنوان سومین استان کشور، به فناوری پیشرفته آنژیوگرافی مغزی مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس بخش آنژیوگرافی بیمارستان ولیعصر زنجان گفت : راهاندازی مرکز فوق تخصصی آنژیوگرافی مغزی در زنجان؛ گامی نو در تشخیص و درمان بیماریهای عروقی شمالغرب کشور است.
دکتر قریشی افزود : زنجان به عنوان سومین استان کشور، به فناوری پیشرفته آنژیوگرافی مغزی مجهز شد.
وی گفت : این مرکز خیرساز با بهرهگیری از دستگاههای مدرن و تیمی فوق تخصصی، نقش حیاتی در تشخیص بهموقع سکتههای مغزی، تنگیها و ناهنجاریهای عروقی ایفا خواهد کرد.
فوق تخصص مغز و اعصاب تصریح کرد: آنژیوگرافی عروق مغز و گردن میتواند جهت رفع تنگی عروق، اقدامات تشخیصی در بیماریهای پیچیده مغزی، رفع ضایعات عروق نخاعی و درمان سکته و خونریزیهای مغزی استفاده شود.
وی افزود: عمل آنژیوگرافی عروق مغز اگر در شش ساعت اولیه سکته مغزی انجام شود میتواند به شکل معجزه آسایی در بهبود بیمار ایفای نقش کند.