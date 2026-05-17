رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه: در حال رصد و شناسایی کشتهای ممنوعه در استان هستیم وبا متخلفان بطور جدی برخورد میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی با بیان اینکه در حوزه مقابله با کشتهای ممنوعه هر یک از دستگاهها وظایف مشخصی دارند گفت: برخورد با متخلفان در همه شهرستانهای استان آغاز شده و با جدیت در حال پیگیری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به میزان اراضی امحا شده در سال جاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از دو هزار هکتار از اراضی زیر کشتهای ممنوعه در استان امحاء شده است.
وی گفت: سال گذشته نیز حدود سه هزار هکتار از اراضی زیر کشتهای ممنوعه در استان امحاء شد که نشاندهنده عزم جدی دستگاههای مسئول برای مقابله با این پدیده است.